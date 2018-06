Seme tira pontos de dois times após confusão

A Seme (Secretaria Municipal de Esportes) puniu o PSV/Zabani e o Bandeirantes com a perda de três pontos e suspendeu um jogador de cada time por duas partidas. As penalidades são fruto do tumulto que ocorreu no último jogo entre as duas equipes, pelo Campeonato Barbarense de Futebol Amador. O caso também está na Polícia Civil.

A situação aconteceu no último sábado, no CSU (Centro Social Urbano), no bairro Vila Sartori. Por falta de segurança, a arbitragem encerrou a partida aos 28 minutos do segundo tempo. O Bandeirantes venceu pelo placar de 3 a 2. As punições tinham sido propostas pela JDD (Junta Desportiva Disciplinar), por meio de parecer. O relatório aponta que houve uma briga generalizada entre as torcidas. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

À Polícia Civil, um autônomo de 52 anos admitiu ter efetuado disparos com arma de fogo durante a confusão. A informação é do delegado do 3º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara d’Oeste, José Donizete de Melo. Segundo ele, o homem se dirigiu à delegacia por conta própria nesta quarta-feira, quando prestou depoimento. “Ele disse que teve um conflito entre torcidas lá. Ameaçaram agredi-lo e ele deu dois disparos, mas sem a intenção de atingir ninguém”, relatou Melo.

A GCM (Guarda Civil Municipal) atendeu à ocorrência no dia dos fatos, quando o autônomo não estava mais no local. Nesta quarta, a corporação levou o caso para a Polícia Civil, que registrou Boletim de Ocorrência. “Agora a gente vai tentar identificar mais testemunhas para esclarecer isso, porque ele [o suposto atirador] deu a versão dele”, disse o delegado.

Punição

Os atletas punidos são Matheus André Sales, do PSV/Zabani, e Raul Bueno, do Bandeirantes. De acordo com a JDD, Matheus “praticou jogada violenta utilizando-se de força excessiva na disputa de bola” com Raul, que revidou com um pisão. O parecer aponta que esse lance motivou os torcedores a se desentenderem.

A Junta ainda cita que os times infringiram o regulamento da competição, devido aos disparos e também porque torcedores atiraram um rojão no gramado após o apito final.

O confronto entre PSV/Zabani e Bandeirantes foi válido pela abertura da segunda fase. Em virtude desses problemas, a Seme determinou que não houvesse a computação dos pontos referentes a esse duelo.

Segunda fase continua com quatro jogos

Quatro jogos vão movimentar o Campeonato Barbarense de Futebol Amador neste sábado. Todos estão marcados para as 15h30. As partidas são válidas pela segunda rodada da segunda fase. Dono da melhor campanha da competição, o São Fernando vai encarar o PSV/Zabani no CEM (Centro Esportivo Municipal) João Querubim Teodoro, no Santa Rita.

Primeiro colocado do Gupo D, o São Francisco soma quatro vitórias e um empate. O último triunfo foi diante do Esmeralda, que estava com 100% de aproveitamento até então. No Grupo E, a liderança é do ERomano, que venceu o União Aparecida por 3 a 2 na abertura da segunda fase.

Nesta etapa do torneio, há duas chaves com quatro times cada. As equipes jogam entre si dentro do grupo, em um total de três rodadas. Os dois melhores de cada chave avançarão para as semifinais. Esta fase terminará no próximo dia 23. As semifinais estão marcadas para o dia 30, enquanto a decisão será em 7 de julho, conforme a tabela divulgada pela Seme (Secretaria Municipal de Esportes).