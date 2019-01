Assim como no ano passado, o Campeonato Barbarense de Futebol Amador vai começar em abril, segundo calendário divulgado pela Seme (Secretaria Municipal de Esportes). A programação, no entanto, está em desacordo com o planejamento da LAF (Liga Americanense de Futebol).

A Liga tinha adiantado para março o início do Campeonato Americanense, sob o argumento de que, assim, não haveria conflito de datas com o Barbarense, conforme o LIBERAL noticiou na semana passada. Em 2018, o torneio de Americana começou em julho. Foto: Arquivo / O Liberal

O presidente da LAF, André Mineiro, havia dito que, com a mudança, as duas competições ocorreriam em períodos distintos do ano. Porém, caso os cronogramas sejam mantidos, isso não será possível.

De acordo com a Seme, o Campeonato Barbarense termina em junho. A previsão da LAF é que o Americanense, denominado Copa Jocle, acabe no mesmo mês.

André tinha afirmado que, se os torneios acontecessem simultaneamente, ambos poderiam se enfraquecer, pois há jogadores que disputam os dois.

A segunda divisão do Barbarense também vai acontecer entre abril e junho. A terceira abrange o período de março a maio. Já a quarta divisão terá início em agosto, com duração até novembro.

Questionada pela reportagem sobre o conflito de datas, a Seme apontou que, normalmente, os jogos do Barbarense ocorrem aos sábados, enquanto as partidas do Americanense são realizadas aos domingos.

O LIBERAL também tentou contato com André, mas as ligações não foram atendidas. Também não houve retorno a uma mensagem enviada pelo WhatsApp.