Sem ser vazado há dois jogos, Paraná busca a primeira vitória no Brasileirão

Após “arrumar a casa” e não levar gols nas últimas duas partidas – empates contra Grêmio e Atlético Paranaense -, o Paraná vai em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira contra o Vasco, às 19h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, na abertura da oitava rodada.

De volta à elite depois de 10 anos, o Paraná somou apenas três pontos em sete jogos e amarga a lanterna. O futebol apresentado nas últimas partidas, principalmente no clássico contra o Atlético Paranaense, é uma luz no fim do túnel para o torcedor tricolor. “Nós temos ainda pouco tempo de trabalho, mas estamos evoluindo”, disse o técnico Rogério Micale, em uma repetição de discurso.

Os empates diante de Grêmio e Atlético Paranaense parecem ter agradado Rogério Micale, que deve manter a escalação pela terceira partida seguida. O último treinamento antes do embarque para o Rio de Janeiro aconteceu nesta terça-feira com os portões fechados para a imprensa.

“Eles (os vascaínos) estão vindo pressionados porque perderam de 3 a 0 fora de casa (para o Bahia) e vão querer decidir logo o jogo. Acho que se formos inteligentes e soubermos explorar bem os contra-ataques, podemos surpreendê-los lá dentro”, disse o atacante Silvinho.