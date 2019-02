Sem ser vazada, defesa se torna pilar para Vasco ir à final da Taça Guanabara

A defesa voltou a ser o diferencial para o Vasco avançar à final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Na noite de quarta-feira, o setor foi pouco ameaçado, os jogadores tiveram atuação segura e a equipe triunfou diante do Resende, por 3 a 0, no Maracanã.

O Vasco já tinha a melhor defesa da Taça Guanabara, tendo sofrido apenas dois gols nos cinco jogos que disputou na fase de classificação. E melhorou a sua média numa partida em que explorou os erros do Resende para construir a vitória. Assim, recebeu elogios do técnico Alberto Valentim.

“Precisamos melhorar em todos os sentidos, mas nosso sistema defensivo já vem evoluindo. Estamos no caminho certo e existe essa cobrança. Estamos no começo do ano, com seis partidas, mas gostei da postura e da atuação do time”, disse o treinador.

O confronto com o Resende foi marcado por vários momentos de emoção, com homenagens às vítimas na tragédia do Ninho do Urubu, com dez mortes provocadas por um incêndio no alojamento da base do Flamengo na última sexta-feira. O Vasco quebrou o protocolo e colocou uma bandeira do arquirrival na própria camisa. O Resende, por sua vez, entrou em campo com camisetas com os rostos dos jovens que morreram na tragédia.

Além disso, Valentim lembrou que alguns jogadores tiveram que lidar com dramas pessoais, citando o zagueiro Werley, que teve um primo morto no incêndio no Flamengo, e o meio-campista Andrey, que perdeu recentemente a avó.

“Homenagem maravilhosa que a diretoria fez. Sabemos da rivalidade desses clubes, mas precisamos esquecer isso pela tragédia da semana passada. O Werley perdeu o primo e jogou, Andrey perdeu a avó que foi enterrada hoje e ele retornou para a concentração. Muito bacana da parte dele”, concluiu o treinador.

Na final da Taça Guanabara, o Vasco vai enfrentar o time que avançar no Fla-Flu desta quinta-feira. A decisão está marcada para domingo.