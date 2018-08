Sem Richarlison, Everton bate time da 2ª divisão e avança na Copa da Liga Inglesa

O Everton estreou com vitória na Copa da Liga Inglesa e garantiu vaga na terceira fase da competição. Nesta quarta-feira, a equipe de Liverpool recebeu o Rotherham United, da segunda divisão nacional, e não teve maiores dificuldades para vencer por 3 a 1.

O time do técnico Marco Silva não contou com o brasileiro Richarlison, recém-convocado por Tite para a vaga do cortado Pedro nos amistosos da seleção, que recebeu cartão vermelho na última rodada do Inglês. O zagueiro colombiano Mina, ex-Palmeiras, e o meia Bernard, ex-Atlético-MG, também sequer ficaram no banco.

Mesmo sem estes nomes, o Everton abriu o placar no primeiro tempo com o islandês Gylfi Sigurdsson. Na etapa final, Calvert-Lewin ampliou. Aos 40, Will Vaulks diminuiu e deu esperança ao Rotherham, mas o dia era mesmo de Calvert-Lewin, que fez o terceiro um minuto mais tarde e definiu o placar.

Grande surpresa do Inglês neste inicio de temporada e dividindo a ponta com Liverpool, Chelsea e Tottenham, com 100% de aproveitamento após três rodadas, o Watford também começou bem na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta, visitou o Reading e garantiu classificação ao vencer por 2 a 0, com gols de Isaac Success e Quina.

Já o Newcastle voltou a decepcionar sua torcida e foi eliminado precocemente. Ainda sem vencer na temporada, a equipe visitou o tradicional Nottingham Forest, da segunda divisão, em busca da dias melhores, mas foi derrotado por 3 a 1. Daryl Murphy abriu o placar no início, Rondon empatou já nos minutos finais, mas Matty Cash e Gil Dias selaram o resultado nos acréscimos.