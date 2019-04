Sem Maxi López e Castán, Vasco tem ameaça de boicote à concentração antes de semi

Após intervenção do presidente Alexandre Campello, os jogadores do Vasco aceitaram se concentrar para a partida contra o Bangu, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Eles estão com salários atrasados e alguns ameaçaram, na sexta-feira, boicotar a concentração para o confronto. O mandatário do clube conversou com os atletas no treino deste sábado e amenizou a situação. O time cruzmaltino, porém, estará desfalcado do atacante Maxi López e do capitão Leandro Castán, lesionados e que foram confirmados como baixas neste sábado para o duelo.

No CT do Almirante, Campello comentou a situação financeira do Vasco com os jogadores e disse que está trabalhando para resolver o problema. Segundo o dirigente, ele não falou com os atletas mais cedo pois não tinha novidades a apresentar. Após a reunião com o mandatário, o elenco resolveu se concentrar. O clube ainda não pagou o 13º salário de 2018 e os salários de fevereiro deste ano.

Para piorar: Maxi López será desfalque no domingo. O argentino alegou desconforto na atividade de sexta-feira, quando pediu para ficar de fora da partida. Neste sábado, após a reunião com o presidente, o centroavante disse ter melhorado e se colocou à disposição. Entretanto, a comissão técnica optou por não utilizar o atleta, que está se recuperando de uma lombalgia que já o tirou dos dois últimos jogos do Vasco.

Em seu lugar, quem jogará é o jovem Tiago Reis, destaque com quatro gols nas últimas quatro partidas. O treinador Alberto Valentim já tinha adiantado a titularidade do atacante, mesmo se López fosse relacionado para o duelo contra o Bangu.

O zagueiro Leandro Castán é o outro desfalque, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ricardo assume a vaga do capitão ao lado de Werley. Com isso, Valentim deve escalar a equipe da seguinte forma contra o Bangu: Fernando Miguel; Cáceres, Werley, Ricardo e Danilo Barcelos; Bruno Silva, Lucas Mineiro e Bruno César; Marrony, Rossi e Tiago Reis.

O Vasco tem a vantagem de poder empatar para ir à final do Campeonato Carioca por ter sido campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.