Sem levar gols, Flu tenta segurar Santa Cruz e alcançar oitavas na Copa do Brasil

Com a defesa até agora intransponível na Copa do Brasil, o Fluminense enfrenta o Santa Cruz, nesta quinta-feira, às 21h30, no Arruda, pelo duelo de volta da quarta fase. O time das Laranjeiras pode até perder por um gol de diferença, que garante vaga nas oitavas de final, pois venceu o jogo de ida no Maracanã por 2 a 0.

Em cinco jogos na edição deste ano da competição, o Fluminense somou quatro vitórias e um empate. Eliminou o River-PI, ao golear, em Teresina, por 5 a 0. Depois, passou pelo Ypiranga-RS, com triunfo no Maracanã por 3 a 0. Em Mato Grosso, empate sem gols com o Luverdense e mais uma vitória em casa, desta vez por 2 a 0. Placar repetido diante do Santa Cruz no jogo de ida do Maracanã. Já o Santa Cruz decide seu futuro na Copa do Brasil após passar por Sinop, Náutico e ABC.

O técnico Fernando Diniz optou por escalar Leo Artur no lugar de Ganso, vetado pelo departamento médico por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Contratado da Ferroviária, ele vai fazer seu primeiro jogo como titular do Fluminense.

O atacante Pedro, que voltou a atuar após sete meses em recuperação de cirurgia no joelho direito no jogo de ida, vai começar o jogo como opção no banco de reservas. O ataque do time carioca, assim, vai ser formado com Luciano e Yony Gonzalez.

“Vai querer reverter a vantagem, tentar uma pressão nos primeiros minutos. Sabemos o que temos que fazer, jogar com inteligência, seriedade e com os pés no chão para que possamos fazer um bom jogo lá e voltar com a classificação”, disse o zagueiro Nino.

A torcida do Santa Cruz parece não estar muito entusiasmada para a partida. Apenas oito mil ingressos foram vendidos até esta quarta-feira. Apesar de considerar uma missão difícil, o técnico Leston Júnior demonstra confiança em sua equipe. “Ninguém acha que é fácil, mas é possível. Temos que sair da possibilidade para a realidade. Estamos nos dedicando para isso. O Fluminense gosta de tocar a bola. Temos de incomodar.”

O treinador do time pernambucano não quis revelar possíveis alterações na equipe. “A gente trabalhou algumas alternativas e vamos escolher a melhor para por em campo. Podemos mudar uma ou outra peça.”