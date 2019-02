Sem Icardi, Inter de Milão goleia o Rapid Viena e se classifica na Liga Europa

Pelo terceiro jogo seguido, a Inter de Milão jogou sem o centroavante argentino Mauro Icardi. E pela terceira vez seguida a equipe venceu. Nesta quinta-feira, pela rodada de volta da fase eliminatória da Liga Europa, o time italiano goleou em casa o Rapid Viena, da Áustria, por 4 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, e se classificou às oitavas de final da competição.

Na semana passada, a Inter de Milão viajou até Viena sem Icardi, que havia perdido o posto de capitão do time por ordem do técnico Luciano Spalletti e por não acertar a renovação de contrato. Desde então, a equipe bateu o Rapid Viena (1 a 0) e a Sampdoria (2 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Italiano) sem o centroavante.

Nesta quinta-feira, a sua ausência não foi sentida novamente. Com facilidade, a Inter de Milão precisou apenas dos 20 primeiros minutos para definir a vitória e a classificação. Matias Vecino, aos 11, e Ranocchia, aos 18, deixaram os italianos em uma posição confortável para levar o jogo com tranquilidade. Na segunda etapa, Perisic, aos 35, e Politano, aos 42, definiram o placar final.

Quem também goleou nesta quinta-feira foi o Slavia Praga. Fora de casa, o time da República Checa fez 4 a 1 no Genk, da Bélgica, se recuperando do empate por 0 a 0 na rodada de ida. O destaque do jogo foi o centroavante Milan Skoda, autor dos dois últimos gols. Vladimir Coufal e Ibrahim Traore haviam marcado para os checos antes e Leandro Trossard fez para os belgas.

Na Espanha, o Betis foi surpreendido pelo Rennes. Depois do empate por 3 a 3 na França, o time espanhol jogava por uma igualdade até 2 a 2, mas se deu mal e perdeu por 3 a 1. Os franceses abriram dois de diferença no primeiro tempo – com Ramy Bensebaini e Hatem Ben Arfa – e colocaram pressão nos mandantes. O prejuízo foi diminuído com o gol de Lo Celso pouco antes do intervalo, mas o balde de água fria veio no final, aos 45 da segunda etapa, com o tento de M’Baye Niang.