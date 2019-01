Sem Hernanes, São Paulo volta aos trabalhos e vence jogo-treino

Ainda sem Hernanes, o São Paulo voltou aos treinamentos nesta segunda-feira após a derrota por 2 a 0 para o Santos, no clássico do domingo, no Pacaembu. O meia não treinou no gramado e continua sua programação específica. Com isso, sua presença não está confirmada na partida diante do Guarani, quinta-feira, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. É provável que a reestreia seja diante do São Bento, domingo, no mesmo estádio.

A comissão técnica promoveu um jogo-treino diante do Nacional, time que disputa a Série A2 do Paulista. Escalado apenas com os reservas e atletas que não atuaram durante todo o clássico, o São Paulo foi a campo com: Jean; Igor Vinicius, Rodrigo Freitas, Lucas Kal e Edimar; Araruna, Liziero e Everton Felipe; Léo, Helinho e Gonzalo Carneiro. O time do Morumbi venceu por 1 a 0, gol de Helinho.

Uma das novidades foi o retorno do meia Jonatan Gómez. Ele estava de férias após o término de seu empréstimo ao Al-Fayhaa, clube da Arábia Saudita, onde estava desde janeiro de 2018. O argentino está sendo reavaliado por André Jardine.

A atividade foi marcada por problemas médicos. Com uma indisposição estomacal, Biro-Biro realizou exames médicos pela manhã no HCor e não apareceu em campo. O atacante estava relacionado para ficar no banco e foi cortado. Willian Farias (pancada na panturrilha esquerda) e Brenner (bíceps femoral), ambos em recuperação de suas respectivas lesões, também não participaram do treinamento.