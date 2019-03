Sem Gustavo, Carille faz testes em treino

Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

O Corinthians retomou os treinos mais fortes nesta quarta-feira sem a presença de Gustavo. Com dores no joelho esquerdo, o atacante ficou de fora do trabalho técnico e tático realizado nesta manhã, sob o comando do técnico Fábio Carille, em preparação para o clássico com o Santos, domingo, em Itaquera.

Artilheiro da equipe no ano, com sete gols em 13 jogos, Gustagol se machucou no empate por 1 a 1 com o São Bento, no sábado, pelo Paulistão. Ele sofreu a lesão poucos minutos após entrar em campo, no segundo tempo daquela partida.

Sem poder contar com o artilheiro, Carille manteve Boselli na equipe e escalou a formação titular no treino desta quarta com Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Pedrinho, Vagner Love e Boselli.

Este time contou com quatro mudanças em comparação ao jogo de sábado, quando o treinador já estava testando alternativas no time. Assim, Carille devolveu ao time Manoel, Henrique, Ralf e Pedrinho para as vagas do quarteto formado por Marllon, Pedro Henrique, Richard e Clayson.

Ao longo da atividade, Carille promoveu mais duas alterações. Clayson, autor do gol no empate de sábado, e Ramiro substituíram Boselli e Sornoza. Assim, a formação final da atividade teve: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Ramiro; Pedrinho, Clayson e Vagner Love.

O grupo do Corinthians volta a treinar nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, para dar sequência aos trabalhos de olho no clássico do fim de semana, pela 10ª rodada do Paulistão.