Sem Gustavo, Carille define relacionados do Corinthians para pegar o Oeste

O Corinthians encerrou neste sábado sua preparação para o duelo diante do Oeste, domingo, na Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Momentos após a atividade no CT Joaquim Grava, o técnico Fábio Carille divulgou a lista de relacionados para a partida, ainda sem o atacante Gustavo.

Em recuperação de dores no joelho decorrentes de uma entorse, Gustavo era dado como dúvida para a partida e chegou a correr em volta do gramado na sexta, mas ainda não voltará à equipe neste fim de semana.

Sem Gustavo, Carille comandou uma atividade fechada à imprensa pela manhã e não divulgou a escalação para a partida de domingo. A tendência é que o treinador escale o que tem de melhor, inclusive com Vagner Love, que pode assumir a titularidade após ser destaque da vitória do meio de semana contra o Ceará, pela Copa do Brasil.

Se Love for escalado, Pedrinho pode perder a vaga, mesmo recuperado de um problema no ombro que o tirou do duelo contra o ceará. Outra opção para a entrada do atacante é o argentino Boselli, principal reforço corintiano para a temporada, mas que ainda não engrenou.

Desfalque certo é o lateral Fagner, suspenso. Com isso, Carille deve levar o Corinthians a campo diante do Oeste com: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Vagner Love (Pedrinho), Clayson e Boselli.

A equipe alvinegra é a segunda colocada do Grupo C do Campeonato Paulista, com 15 pontos, dois atrás da Ferroviária, que tem um jogo a mais. Se vencer neste domingo, o Corinthians reassume a ponta da tabela garante vaga nas quartas de final.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar e Michel

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Junior Urso, Ralf, Ramiro, Richard e Thiaguinho

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho e Sornoza

Atacantes: André Luis, Boselli, Clayson, Sergio Díaz e Vagner Love