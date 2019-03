Sem Ganso, Diniz mantém indefinição no Flu antes de viagem ao Chile

Sem poder contar com Paulo Henrique Ganso e outros titulares, o técnico Fernando Diniz manteve a indefinição sobre a equipe do Fluminense no treino desta terça-feira, o último em solo brasileiro antes da viagem para o Chile. Na quinta-feira, o time carioca vai enfrentar o Antofagasta, pela partida da volta da primeira fase da Copa sul-americana.

Na atividade desta terça, Diniz comandou um treino tático, seguido de um trabalho de bola parada no CT da Barra. Logo após, a delegação tricolor embarcou para o Chile. E lá, nesta quarta, o treinador deve definir os 11 titulares na última atividade da equipe antes do jogo.

Paulo Henrique Ganso, Allan, Leo Santos e Nino são desfalques certos para o duelo porque não foram inscritos na Sul-Americana. Além disso, Diniz não poderá contar com o zagueiro Digão, que se recupera de uma fratura na fíbula da perna esquerda. Assim, serão três as baixas na zaga para esta quinta-feira.

Matheus Ferraz deve ser um dos titulares no setor, com Frazan e Paulo Ricardo sendo opções para completar a zaga. Ambos ainda não entraram em campo neste ano. “Independentemente de quem jogar, está preparado. Por quem o Diniz optar, vai fazer um grande jogo”, disse na segunda Ferraz, que vinha jogando ao lado de Léo Santos, impedido de jogar por já ter defendido o Corinthians neste campeonato.

Para o meio-campo, Ganso deve dar lugar a Daniel, que vinha atuando nesta posição antes da chegada do reforço. A principal contratação do Flu para o ano só poderá jogar na Sul-Americana na próxima fase.

Para tanto, o time brasileiro precisa avançar na competição, após empatar sem gols no jogo de ida contra os chilenos. Um novo empate sem gols levaria o confronto para os pênaltis. Em caso de igualdade com gols, o Fluminense avançará para a segunda fase. O jogo está marcado para as 19h15 (horário de Brasília) desta quinta, no estádio Calvo y Bascuñan.