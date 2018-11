Sem Fábio Santos e Elias, Atlético-MG pega Inter para ficar perto da Libertadores

Buscando se firmar no G6 do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, às 19h30, em Porto Alegre, com dois desfalques importantes. O lateral-esquerdo Fábio Santos, expulso na vitória por 1 a 0 diante do Bahia, e o volante Elias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não viajaram para a capital gaúcha.

Mas o técnico Levir Culpi saiu de Belo Horizonte com a formação praticamente definida. Com o retorno de Emerson, que cumpriu suspensão na última rodada, Patric deve ser deslocado para a lateral esquerda, enquanto Matheus Galdezani deve compor o meio de campo ao lado de Adilson, Luan, Cazares e Chará.

“Independentemente de o Internacional quase não perder dentro de casa, nós vamos lutar pela vitória até o final. Vamos atuar da mesma maneira que vínhamos jogando. Lógico que cada partida tem uma estratégia, mas vamos manter nosso padrão de jogo para sair de lá com um resultado positivo”, prometeu Emerson, animado com seu retorno à lateral direita.

Os triunfos contra Paraná e Bahia, ambos por 1 a 0, mantiveram o Atlético na sexta posição, com 53 pontos, três do Atlético-PR, sétimo colocado. Mas Cruzeiro, com 49, Botafogo (47) e Santos (46) são ameaças à vaga na fase de grupo da Copa Libertadores, a meta do time mineiro.

Embora tenha de projetar a próxima temporada, Levir Culpi tem falado em pensar a cada jogo do Atlético. Ele se emocionou na última rodada, na qual o time reagiu e mostrou muita garra para suprir a ausência de Fábio Santos, que tinha sido expulso. “Daí o time se uniu, correu e teve o apoio da torcida. Foi de arrepiar. É algo que me motiva a continuar no futebol. É assim que precisamos jogar sempre”, comentou.