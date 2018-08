Sem espaço no Bayern, Rudy é anunciado como reforço do Schalke

O Schalke 04 anunciou nesta segunda-feira um novo reforço para a temporada do futebol alemão. O clube de Gelsenkirchen acertou com o meio-campista Sebastian Rudy, constantemente convocado para a seleção alemã e que estava sem espaço no Bayern de Munique.

Rudy tem 28 anos e assinou contrato por quatro anos com o Schalke, até o fim da temporada 2021/2022. Ele utilizará a camisa 13 no clube de Gelsenkirchen, que não revelou o valor desembolsado em sua contratação. A imprensa alemã, no entanto, especula que o jogador tenha custado 16 milhões de euros (cerca de R$ 76,2 milhões).

“Estou convencido pelos desejos do clube e gostaria de fazer parte disso. Estou realmente ansioso para encontrar com a torcida e a atmosfera do Schalke”, declarou Rudy. “Temos certeza de que suas qualidades e experiência vão enriquecer nosso jovem elenco e nos ajudar diretamente”, comentou o técnico Domenico Tedesco.

Revelado pelo Stuttgart, Rudy ganhou destaque no Hoffenheim, onde atuou por sete anos e passou a ganhar chances na seleção alemã. Contratado pelo Bayern no início da temporada passada, atuou em 35 oportunidades, mas perdeu espaço com o técnico Niko Kovac e foi liberado para negociar com o Schalke.