Sem Enderson Moreira, Ceará tem Castelão como trunfo para surpreender Atlético-MG

Sem poder contar com o seu treinador, Enderson Moreira, o Ceará aposta em sua força na Arena Castelão para tentar surpreender o Atlético Mineiro, neste sábado, às 21 horas, pela terceira rodada do Brasileirão. Com dengue, o técnico Enderson Moreira não comandará o time neste fim de semana.

O Ceará soma uma vitória e uma derrota na competição. Vem de derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, no meio de semana. Mas obteve um triunfo contundente na estreia, justamente diante de sua torcida. Aplicou 4 a 0 no CSA. Com esta força em casa, o Ceará espera compensar a ausência do treinador.

Enderson já vinha reclamando de febre e dores no corpo no início da semana, mas mesmo assim comandou o Ceará na derrota para o Cruzeiro. O treinador, porém, não retornou com a delegação para Fortaleza e está hospitalizado em Belo Horizonte (MG), onde tem familiares. Ainda não há previsão de alta.

Com a ausência de Moreira, o auxiliar Luis Fernando Flores é quem vai ter a incumbência de comandar o Ceará na beira do gramado diante do Atlético-MG. O único e último treinamento aconteceu na tarde desta sexta-feira em Porangabaçu.

A tendência é que o time seja o mesmo da última rodada. Apesar da derrota, o comportamento do Ceará foi elogiado por Enderson Moreira. Os meias Wescley e Felipe Silva continuam lesionados, enquanto o recém-contratado Thiago Galhardo, ex-Vasco, teve seu nome publicado no BID da CBF e pode ficar como opção no banco de reservas.