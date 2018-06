Sem dupla titular de laterais, América-MG tenta afastar má fase em Belo Horizonte

A derrota para o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre (RS) no último domingo não foi o único problema para Enderson Moreira. O técnico do América-MG não poderá contar com sua dupla de laterais, Aderlan e Giovanni, para o jogo contra a Chapecoense nesta quarta-feira, às 16 horas, na Arena Independência, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da paralisação para a Copa do Mundo.

Com quatro derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o América-MG despencou na classificação e segue com 13 pontos. “É a hora da gente voltar a vencer” decretou Moreira.

A dupla de laterais recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. As baixas abrem oportunidades no time titular para a volta de Norberto e para a improvisação Gerson Magrão, que atuou no meio-campo no Sul.

Após um dia de folga, o time mineiro realizou nesta terça-feira o único treinamento. A atividade foi voltada para a recuperação física dos atletas. Os jogadores titulares na última partida realizaram apenas um aquecimento em campo e voltaram para a academia do CT Lanna Drumont para fazer o trabalho de recuperação física.

A principal novidade no treino foi a presença do volante Leandro Donizete, que sequer viajou para o jogo em Porto Alegre (RS) por conta de um desgaste físico, mas já treinou com bola e deve voltar a ser opção. Ele pode pegar a vaga de Gerson Magrão, deslocado para a lateral. O atacante Rafael Moura continua como opção no banco de reservas porque também está voltando de lesão e Luan segue fora.