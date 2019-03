Sem Dourado, Odair faz mistério e fecha treino do Inter mirando o Alianza Lima

Menos de 24 horas depois de vencer o Aimoré pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para o duelo diante do Alianza Lima. O técnico Odair Hellmann fechou os portões do CT do Parque Gigante e fez mistério para o confronto que acontecerá na quarta, no Beira-Rio, pela Libertadores.

A principal dúvida para o confronto é o volante Rodrigo Dourado. Recuperando-se de torção no tornozelo esquerdo, ele se ausentou do treino desta segunda – pelo menos dos momentos iniciais, que foram liberados à imprensa. A expectativa é de que esteja em campo diante do Alianza Lima, mas se não puder atuar, Rodrigo Lindoso é o favorito para ficar com a vaga.

Sem Dourado, Odair iniciou a preparação para o confronto válido pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores, após a vitória sobre o Palestino na estreia, fora de casa. A expectativa é de um confronto bastante difícil na quarta, com um adversário fechado na defesa.

“A gente espera que eles venham fechados, então temos trabalhado várias formas de marcar gols. Troca de passes rápidos ajuda, o drible também. Temos jogadores com estas características”, declarou o volante Edenilson. “Esperamos muito o apoio para essa partida. O torcedor já demonstrou a importância dele. Temos muita força perto do nosso torcedor.”

Até por esperar um adversário fechado, Odair pode tirar o volante Patrick e colocar um jogador mais ofensivo. Desta forma, o Inter deve encarar o Alianza Lima com: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso), Edenílson, Patrick (Rafael Sobis ou D’Alessandro), William Pottker e Nico López; Pedro Lucas.