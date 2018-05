Sem dinheiro em caixa, Corinthians pode sofrer desmanche e perder até 6 jogadores

Com dificuldades financeiras, a diretoria do Corinthians concluiu que o único jeito de melhorar a situação é com a venda de jogadores. Em 2017, o presidente Roberto de Andrade decidiu segurar todo mundo em nome do título do Campeonato Brasileiro, mas chegou a hora de pagar a conta. Valorizados, alguns atletas têm ofertas ou sondagens para sair após a Copa do Mundo e a chance de ter mudanças no elenco é grande – já tem atleta com o futuro definido.

Fagner, Balbuena, Romero, Pedro Henrique e Rodriguinho são alguns dos que podem ser vendidos para melhorar as finanças do clube. Maycon é certo que vai embora. O Corinthians fechou o ano passado com déficit de R$ 35 milhões. Depois do Brasileirão, arrecadou cerca de R$ 50 milhões, que ainda estão sendo pagos, através da venda de Guilherme Arana e Jô. O presidente Andrés Sanchez espera aproveitar a valorização do elenco para ganhar mais e melhorar os negócios.

Maycon acertou a sua transferência para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e se apresenta ao novo clube após o Mundial. Ele foi vendido por 6,6 milhões de euros (R$ 27,6 milhões, pela cotação desta quarta-feira) e o Corinthians – dono de 80% dos direitos econômicos – ficará com R$ 22 milhões, que virão parcelados.

Segundo o jornal Corriere Dello Sport, da Itália, Romero está na mira do Bologna. O clube europeu deve formalizar uma proposta de compra em breve. No final do ano passado, o atacante paraguaio rompeu com o empresário paraguaio Daniel Campo e agora é seu irmão, Fernando Romero, que gerencia a sua carreira. O Corinthians tem apenas 20% dos direitos econômicos do atleta e pode comprar mais 30% por R$ 2 milhões, mas ainda não manifestou interesse no negócio.

Quanto a Balbuena, o defensor paraguaio renovou recentemente o seu vínculo com o Corinthians e acertou multa rescisória de 4 milhões de euros (R$ 17,2 milhões) para ser vendido na janela europeia. O baixo valor, inclusive, foi uma das exigências dos representantes do jogador para a renovação ser assinada. Clubes do Oriente Médio chegaram a sondar o beque corintiano. Sua intenção, entretanto, é conseguir uma transferência para a Europa. O Corinthians é dono de 100% dos direitos econômicos do zagueiro paraguaio.

Até reserva pode arrumar as malas e deixar o Parque São Jorge. O zagueiro Pedro Henrique tem negociações adiantadas com o Benfica. Um acordo pode ser selado nos próximos dias com o clube português.

A NOVA CHINA – Dois titulares com futuro incerto são Fagner e Rodriguinho. Andrés Sanchez disse, quando o técnico Fábio Carille deixou o clube, que a Arábia Saudita seria a nova China por causa de seu poderio financeiro. De fato, os sauditas devem mexer com o mercado brasileiro. O lateral-direito e o meia eram os homens de confiança do treinador e já foram sondados por times do exterior.

No caso de Fagner, ele será valorizado por causa da Copa do Mundo e mais ofertas devem chegar. Quanto a Rodriguinho, ele considera a possibilidade de deixar o clube caso chegue uma proposta tentadora.