Sem Diego Souza e Brenner, André Jardine relaciona 22 no São Paulo

O técnico André Jardine relacionou 22 jogadores do São Paulo para o duelo contra o Vasco, nesta quinta-feira, às 20h, em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal ausência na lista é o meia-atacante Diego Souza, que voltou a sentir dores no joelho e acabou cortado da viagem para o Rio de Janeiro.

Quem também está fora por lesão é o garoto Brenner, com um edema na coxa esquerda. Ele participou da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na última partida, e havia marcado o gol do empate em 1 a 1 no clássico contra o Corinthians. Mas não seria titular de qualquer forma, diferentemente do camisa 9, que é o artilheiro da equipe no ano, com 16 gols marcados.

Outros desfalques são o zagueiro Bruno Alves (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), o volante Luan (entorse no tornozelo direito), e os atacantes Gonzalo Carneiro (estiramento no posterior da coxa direita) e Rojas (recupera-se de cirurgia no tendão patelar do joelho direito).

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão;

Laterais: Bruno Peres, Edimar, Reinaldo e Tuta;

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Rodrigo e Rodrigo Caio;

Volantes: Araruna, Hudson, Liziero e Jucilei;

Meio-campistas: Everton, Everton Felipe, Helinho, Nenê e Shaylon;

Atacantes: Antony, Pedro Bortoluzo e Tréllez.