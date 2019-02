Sem Cristiane, Vadão convoca seleção feminina para torneio amistoso nos EUA

Poucas horas depois de confirmar que a atacante Cristiane sentiu dores na panturrilha direita no treinamento de quarta-feira e não poderá defender a seleção brasileira feminina nas próximas semanas, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, anunciou nesta quinta a convocação de 23 jogadoras, inclusive a meia Marta, para a disputa do torneio amistoso She Believes, nos Estados Unidos, entre os dias 27 deste mês e 5 de março.

De olho no Mundial da França, em junho, o Brasil fará a sua estreia na competição norte-americana no próximo dia 27 contra a Inglaterra, na Filadélfia. No dia 2 de março, o duelo será contra o Japão, em Nashville, e a campanha será encerrada diante dos Estados Unidos, no dia 5, em Tampa. O formato será de pontos corridos com todas as equipes se enfrentando.

A seleção brasileira feminina está concentrada desde o dia 14 de janeiro – uma parte na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e outra em Itu (SP). Os treinamentos serão encerrados nesta sexta-feira. Neste período de mais de um mês de concentração, a comissão técnica já pode observar 42 jogadoras e ter tempo para trabalhar fisicamente e taticamente o elenco. A viagem para os Estados Unidos será neste sábado.

“O critério para essa convocação é levar as atletas que estão melhor fisicamente. Convocamos também algumas jogadoras que se recuperaram de lesão, para que possamos ter uma avaliação de cada uma. Logicamente, o objetivo de disputar um torneio importante como esse, apesar de não estarmos no nosso ápice físico, é também avaliar os adversários fortes que iremos enfrentar”, revelou Vadão.

Sobre Cristiane, exames realizados pelo departamento médico da seleção confirmaram uma lesão no músculo sóleo, de grau 1/2. “A contusão inviabiliza a participação da atleta na competição e, por esse fato, foi liberada da concentração”, informou a CBF.

Confira a convocação da seleção brasileira feminina:

Goleiras – Aline (UD Granadilla Tenerife/Espanha), Letícia (Corinthians) e Luciana (Ferroviária)

Defensoras – Érika (Corinthians), Jucinara (Valencia/Espanha), Kathellen (Bordeaux/França), Letícia (Sportclub Sand/Alemanha), Mônica (Orlando Pride/EUA), Poliana (Orlando Pride/EUA), Tamires (Fortuna Hjorring/Dinamarca) e Tayla (Benfica/Portugal)

Meio-campistas – Andressa Alves (Barcelona/Espanha), Formiga (Paris Saint-Germain/França), Juliana (Flamengo), Luana (KSPO Women Football Team/Coreia do Sul), Marta (Orlando Pride/EUA) e Thaisa (Milan/Itália)

Atacantes – Adriana (Corinthians), Beatriz Zaneratto (Incheon Hyundai Steel Red Angels/Coreia do Sul), Debinha (North Carolina Courage/EUA), Geyse (Benfica/Portugal), Ludmila (Atlético de Madrid/Espanha) e Raquel (Sporting Club Huelva/Espanha)