Sem Cavani, interino chama 20 jogadores para amistoso do Uruguai em setembro

O centroavante Edinson Cavani e o atacante Maximiliano Gómez foram as ausências mais sentidas na primeira convocação da seleção do Uruguai após a disputa da Copa do Mundo da Rússia. A lista com 20 jogadores foi divulgada nesta quarta-feira pelo interino Fabián Coito, que comanda o time sub-20 e treinará a equipe principal enquanto Óscar Tabárez negocia a sua renovação de contrato com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF, na sigla em espanhol), que sofreu uma intervenção da Fifa na semana passada.

Em setembro, o Uruguai fará apenas um amistoso contra o México, no dia 7, no NGR Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Além de Cavani e Gómez, Coito deixou de fora mais cinco jogadores que participaram da campanha que culminou com o quinto lugar no Mundial da Rússia – caiu para a França nas quartas de final. São eles: o goleiro Martín Silva, o zagueiro Mauricio Lemos e os meias Federico Valverde, Nicolás Lodeiro e Gastón Ramírez.

Entre os convocados, o destaque é o lateral-direito Guillermo Varela, do Peñarol, que não entra em campo desde o final da Copa do Mundo na espera por uma transferência para o futebol europeu. Fora da competição na Rússia, o atacante Gaston Pereiro, do PSV Eindhoven, da Holanda, está de volta à seleção celeste.

Do futebol brasileiro, apenas o volante Carlos Sánchez, recém-contratado pelo Santos, e o meia Arrascaeta, do Cruzeiro, foram chamados. Cada um perderá dois jogos de seus times pelo Campeonato Brasileiro, mas o cruzeirense poderá jogar no dia 12 contra o Palmeiras, em São Paulo, pela rodada de ida das semifinais da Copa do Brasil.

A lista de Fabián Coito conta também com nomes experientes do Uruguai como os zagueiros Diego Godín e José María Giménez, ambos do Atlético de Madrid; do meia Cristian Rodríguez, do Peñarol, e do centroavante Luis Suárez, do Barcelona.

Confira a lista de convocação do Uruguai:

Goleiros – Fernando Muslera (Galatasaray-TUR) e Martín Campana (Independiente-ARG)

Defensores – Diego Godín (Atlético de Madrid-ESP), Sebastián Coates (Sporting Lisboa-POR), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Gastón Silva (Torino-ITA), Martín Cáceres (Verona-ITA), Guillermo Varela (Peñarol) e Diego Laxalt (Milán-ITA)

Meio-campistas – Nahitan Nández (Boca Juniors-ARG), Lucas Torreira (Arsenal-ING), Matías Vecino (Internazionale-ITA), Rodrigo Bentancur (Juventus-ITA), Carlos Sánchez (Santos-BRA), Cristian Rodríguez

(Peñarol) e Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro-BRA)

Atacantes – Jonathan Urretavisaya (Monterrey-MEX), Gastón Pereiro (PSV Eindhoven-HOL), Christian Stuani (Girona-ESP) e Luis Suárez (Barcelona-ESP)