Sem Arboleda, Cazares e Sornoza, convocação do Equador inclui zagueiro do Santos

O técnico colombiano Hernán Darío Gómez anunciou nesta terça-feira os convocados da seleção do Equador para os amistosos contra Estados Unidos, no dia 21, e Honduras, no dia 26. Sem as presenças de Robert Arboleda, do São Paulo, Juan Cazares, do Atlético Mineiro, e Junior Sornoza, do Corinthians, a novidade na lista foi a inclusão do zagueiro das divisões de base do Santos Jackson Porozo, de 18 anos.

Contratado pelo clube em 2018, o defensor nunca atuou como profissional, mas foi destaque da equipe sub-20 do Equador no Campeonato Sul-Americano da categoria, disputado entre janeiro e fevereiro. O time equatoriano foi campeão do torneio e Porozo foi eleito para a seleção da competição.

Por causa da convocação, o zagueiro não poderá defender o Santos na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista, mas não deve fazer diferença para o técnico Jorge Sampaoli, que costuma escalar a zaga com Felipe Aguilar e Gustavo Henrique. Luiz Felipe e Lucas Veríssimo, que se recuperam de lesões, já estão à sua disposição.

Porozo treina entre os profissionais do clube e está inscrito na competição, mas nunca foi chamado por Sampaoli nem para ficar no banco, uma vez que o argentino só pode relacionar cinco estrangeiros e tem preferência por Yeferson Soteldo, Copete, Aguilar, Derlis González, Christian Cueva e Carlos Sánchez. Como o paraguaio, o peruano e o uruguaio foram convocados por suas respectivas seleções, Porozo poderia ser utilizado, mas teria de vencer a concorrência dos quatro zagueiros principais do elenco.

Ex-jogador do Fluminense, o volante Jefferson Orejuela, da LDU, foi convocado para os amistosos. Além de Arboleda, Cazares e Sornoza, o atacante Joao Rojas, do São Paulo, é outro equatoriano que atua no futebol brasileiro, mas está em recuperação de uma ruptura no tendão patelar do joelho direito e nem poderia ser chamado.

Confira a lista de 23 convocados para defender o Equador:

Goleiros: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield), Máximo Banguera (Barcelona de Guayaquil) e Pedro Ortiz (Delfín).

Defensores: Juan Carlos Paredes (Emelec), Ángelo Preciado (Independiente del Valle), John Narváez (Melgar), Gabriel Achilier (Monarcas), Jackson Porozo (Santos), Xavier Arreaga (Barcelona de Guayaquil), Beder Caicedo (Barcelona de Guayaquil) e Cristian Ramirez (Krasnodar).

Meio-campistas: Antonio Valencia (Manchester United), Romario Ibarra (Minnesota United), Jhegson Méndez (Orlando City), Jefferson Orejuela (LDU), Jefferson Intriago (LDU), Carlos Gruezo (FC Dallas), Renato Ibarra (América do México) e Ayrton Preciado (Santos Laguna).

Atacantes: Enner Valencia (Tigres), Ángel Mena (León), Jhojan Julio (LDU) e Leonardo Campana (Barcelona de Guayaquil).