Sem Adilson e Chará, Atlético-MG treina com Maicon Bolt pela 1ª vez como titular

Ainda sem poder contar com o volante Adilson, que se recupera de um incômodo no joelho direito, e o atacante Chará, prestes a retornar ao clube após defender a seleção colombiana na Coreia do Sul, o técnico do Atlético-MG, Levir Culpi, comandou um treino coletivo na tarde desta quarta-feira, na Cidade do Galo. O treinamento visou o jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, neste sábado, às 18 horas, contra o Boa, em Varginha.

E a principal novidade na escalação escolhida pelo treinador para esta atividade foi o atacante Maicon Bolt, que treinou pela primeira vez como titular desde a sua chegada ao clube, em janeiro, depois de oito temporadas jogando na Europa.

O time contou com Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison e Jair; Luan, Cazares e Maicon Bolt; Ricardo Oliveira. Já a equipe reservada foi escalada com Cleiton; Patric, Maidana, Léo Silva e Hulk; Lucas Cândido e Elias; Vinícius, Terans e Geuvânio; Alerrandro.

Também nesta quarta-feira, o zagueiro Igor Rabello deu entrevista coletiva e enfatizou a importância de o Atlético não se acomodar com a vantagem de poder jogar por uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols para ir à decisão do Mineiro. Ou atuar por dois empates, tendo em vista o fato de que realiza melhor campanha no Estadual e a mesma serve como critério de desempate.

“Chegamos empolgados. A gente sabe da vantagem que tem, mas não vamos entrar só pensando nela. Vamos focados para sair com o resultado positivo já nessa primeira partida. Aqui, me adaptei rápido, estou em uma crescente e espero melhorar a cada dia para ajudar o Atlético a conquistar títulos. Esse é o meu objetivo”, afirmou.