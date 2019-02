Seletiva do União Barbarense reúne 112 jogadores

A primeira parte da seletiva promovida pelo União Barbarense reuniu 112 jovens jogadores no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta terça-feira (19). Alguns deles chamaram a atenção do técnico Denis Augusto, que os convocou para a segunda etapa da avaliação, marcada para esta quinta (21). A atividade será no mesmo local, às 15h30.

Um dos destaques é o zagueiro Jhonny da Silva Teixeira, de 21 anos, de Limeira. “Achei que eu fui bem. Deu para ter bastante técnica, o time inteiro estava bem”, afirmou o jogador, que já passou pela base de Independente e Internacional de Limeira.

A atividade ainda contou com a equipe Sub-20 do São Fernando, atual campeão amador de Santa Bárbara. Os atletas do time também foram observados por Augusto.

Por conta da quantidade de ateltas, o treinador precisou separá-los em diferentes equipes, que se enfrentaram ao longo da tarde. “A gente coloca eles numa parte para fazer o jogo. Se tem qualidade, vai ser aproveitado e, no momento, a gente segura. Se não for aproveitado, a gente já libera de uma vez”, apontou. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Os eventuais aprovados vão reforçar o alvinegro no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. “Quem sabe, a gente aproveita alguém. Aí a gente já fica contente”, comentou o gerente de futebol, Maurílio D’Elboux.

Além dos 112 avaliados, outros jogadores compareceram no Antonio Guimarães nesta terça-feira. Mas, como chegaram depois das 15h30, tiveram a participação barrada pela comissão técnica do alvinegro, como foi o caso de Guilherme Santos, de 21 anos, que joga como volante e lateral-direito.

Morador de São Paulo, ele viajou até Santa Bárbara com o pai, o funcionário público Luiz Henrique Santos, de 53 anos. No entanto, os dois chegaram minutos após o fechamento das inscrições.

Luiz contou que soube da peneira praticamente em cima da hora, na madrugada desta terça, e portanto não conseguiu se planejar adequadamente para a viagem. “Foi tudo corrido”, disse Guilherme, que deve voltar ao Antonio Guimarães nesta quinta.