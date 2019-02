Seletiva do União termina com sete aprovados

A seletiva do União Barbarense acabou com a aprovação de sete atletas. Três deles foram selecionados pelo técnico Denis Augusto na segunda parte da peneira, nesta quinta-feira (21). A atividade aconteceu no estádio Antonio Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Os outros quatro receberam o aval do treinador na primeira etapa, na última terça. Todos eles vão se apresentar ao clube na próxima terça (19), no início da pré-temporada. No entanto, ele precisam comprovar qualidade nos treinos para fazerem parte do elenco que vai disputar o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Nesta quinta, Augusto aprovou o lateral-esquerdo Everton, de Santa Bárbara, e os zagueiros Jhonny, de Limeira, e Leonardo Silva, de Nova Odessa.

Segundo o técnico, mais dois jogadores serão observados pela comissão técnica a partir do dia 4 de março: o lateral-esquerdo João Pedro, de Ilha Bela, e o atacante Matheus Mariano, de São Paulo.

No próximo dia 1º, a equipe vai fazer um jogo-treino em casa contra a seleção amadora de Pirassununga.