Seleção terá ‘reforço’ de torcedor de Americana

A partir desta sexta-feira, o Brasil passará a contar com o apoio “in loco” do americanense Fernando Morato, de 24 anos. Ele embarcará nesta terça-feira´rumo à Rússia, onde vai acompanhar, no mínimo, as duas últimas partidas da seleção na primeira fase, contra Costa Rica e Sérvia.

Gerente financeiro, o torcedor terá a companhia do bancário Luis Delforno, de 25 anos, que é de Itatiba. Eles também compraram ingresso para um eventual jogo do Brasil nas quartas de final. De acordo a dupla, haverá devolução do dinheiro caso o time de Tite não chegue até essa fase. Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

“Nos últimos dias, a gente nem está dormindo direito. Os preparativos estão aí na reta final. Além da Copa, já estamos preparando todos os passeios que queremos fazer lá. Conhecer a Rússia também, aproveitar para ‘turistar’ lá no país. Mas o objetivo principal é torcer pela seleção, e estamos confiantes no hexa”, disse Fernando.

Apaixonado pelo Rio Branco, ele levará uma bandeira do Tigre aos jogos do Brasil e tentará pendurá-la nos estádios. “Esperamos que os americanenses possam ver o nosso Tigre representado lá na Rússia ao vivo, pela TV”, declarou.

O americanense destacou que confia no título brasileiro. “Pensar que, na última Copa, eu estava esperando que o hexa viesse com o nosso ataque tendo Bernard, Fred e Hulk. Nesta Copa, não espero nada menos que o hexa também. Porque pelo menos a nossa seleção, neste ano, está jogando bem, é uma das favoritas. Confiança total no nosso ataque, no comandante Tite. E a gente só volta para o Brasil com a taça”, afirmou.

EXPERIÊNCIA

Em Copas do Mundo, os dois foram pela primeira vez ao estádio em 2014, no Brasil. Fernando assistiu à abertura e ao confronto entre Holanda e Nigéria, enquanto Luis esteve presente no duelo da Argentina contra a Suíça.

“Foi aí que despertou o meu interesse. A Copa do Mundo é um evento sem igual. Acho que é o maior evento do mundo hoje. E a integração entre culturas, todo o clima de Copa, não só o jogo

em si, é o que motivou a gente a ir para a Rússia”, contou Fernando.

Luís também quis repetir a experiência. “Faz quase dois anos que a gente está se programando para se inscrever, comprar os ingressos, entrar nos sorteios. E a gente foi conseguir os ingressos no segundo sorteio. Então foi bastante insistência para conseguir comprar”, relatou.