Seleção masculina atropela Austrália e encerra série negativa na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei reagiu na Liga das Nações. Nesta sexta-feira, no primeiro duelo da quinta e última semana da primeira fase, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto atropelou a Austrália por 3 a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/19, em Melbourne, na casa do adversário.

O resultado encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas sofridas na semana anterior, quando atuou em Varna, na Bulgária. Além de ter perdido para a seleção anfitriã, o time nacional foi derrotado pela França e pelo Canadá.

O reencontro com a vitória levou o Brasil de volta ao quarto lugar, com 27 pontos, com nove vitórias e quatro derrotas. A seleção retorna à quadra neste sábado, às 7h10 (de Brasília), para enfrentar a Polônia. E fecha a participação na primeira fase ainda no sábado, às 23h10 (de Brasília), quando jogará contra a Argentina.

A fase final da Liga das Nações será disputada em Lille, na França, a partir do dia 4 de julho. Reunirá os cinco melhores classificados além do time francês, que é o país sede. A decisão está marcada para o dia 8.

Para se recuperar das derrotas, Renan decidiu mexer na equipe. Lucas Lóh foi convocado para esta quinta semana e entrou em quadra como titular. Evandro e Éder, que haviam sido poupados em Varna, também voltaram à equipe. O time começou a partida com Bruno, Isac, Lucas Lóh, Wallace, Lucão, Maurício Borges. Thales, de líbero.

O primeiro set foi equilibrado. A seleção brasileira não conseguia abrir grande vantagem, mas mantinha o controle do jogo. Em um ponto de Lucão, a equipe de Renan abriu 23 a 21. Na sequência, em bloqueio duplo, fechou o set: 25 a 22.

A partir daí, o Brasil demonstrou que não é à toa um dos favoritos na competição. No segundo set, Wallace explorou o bloqueio para que o Brasil abrisse 14 a 9 no marcador. Com Lucas Lóh ignorando o bloqueio adversário, a seleção fez 25 a 19.

O Brasil seguiu superior no terceiro set. Com Wallace e Lucão inspirados, o time nacional começou a abrir vantagem. A Austrália esboçou reação e chegou a encostar no placar. Mas a equipe de Renan não quis dar chance para o azar. Depois de ver o adversário ficar a dois pontos no placar (14 a 12), o time voltou a jogar. Com um ponto de Wallace fechou em 25/19.