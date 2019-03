Seleção inglesa vai se queixar com a Uefa sobre caso de racismo em Montenegro

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) vai apresentar uma queixa formal à Uefa ao alegar que pelo menos um de seus jogadores da seleção nacional foi alvo de insultos racistas durante o jogo das Eliminatórias da Eurocopa de 2020, nesta segunda-feira, frente a Montenegro, em Podgorica. O anúncio foi feito pelo técnico Gareth Southgate.

Perguntado pelos repórteres se as insinuações de cânticos racistas eram feitas a vários de seus jogadores, Southgate comentou: “Seguramente escutei insultos a Danny Rose ao final do jogo”. O técnico sustentou que “não há dúvida do que aconteceu”. “Vamos informar a Uefa. É inaceitável”.

Outro jogador, Raheem Sterling, desafiou parte dos torcedores montenegrinos com gestos e risadas logo após marcar o quinto gol da Inglaterra na goleada por 5 a 1. O atacante foi vaiado e um objeto foi atirado das tribunas para o gramado. “Não tive a oportunidade de falar com Raheem (Sterling)”, indicou Southgate. “Definitivamente enfrentaremos este problema de maneira correta e temos a obrigação de apoiar nossos jogadores”.

Nas finais da Liga das Nações, que serão disputadas em junho, a Inglaterra só volta a jogar pelas Eliminatórias da Eurocopa em setembro. Nos dias 7 e 10 enfrentará Bulgária e Kosovo, respectivamente, no estádio de Wembley, em Londres.