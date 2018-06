Seleção da Colômbia cobra bom comportamento de torcida na Rússia

Em meio a polêmicas de torcedores na Rússia, a seleção da Colômbia veio a público nesta quarta-feira para cobrar um bom comportamento da sua torcida no país da Copa do Mundo. A federação do time colombiano está preocupada com vídeos publicados nas redes sociais em que aparecem torcedores desrespeitando japonesas com comentários machistas.

“Compatriotas, vir até a Rússia apoiar a nossa seleção é um gesto que agradecemos infinitamente. Mas se puderam fazer este esforço, o façam também para respeitar as mulheres, os adversários e as leis do país anfitrião”, disse o presidente da Federação Colombiana de Futebol, Ramón Jesurún, nas redes sociais.

Jesurún se refere a um vídeo divulgado também nas redes sociais, em que aparece um torcedor colombiano dizendo palavras grosseiras a uma torcedora japonesa que não entende o idioma do primeiro. É situação semelhante ao vídeo em que brasileiros aparecem fazendo comentário sobre o órgão sexual de uma russa, o que vem gerando forte repercussão no Brasil nos últimos dias.

Em outro caso envolvendo torcedor colombiano, demitido pela empresa aérea Avianca por ter consumido bebida alcoólica proibida num dos estádios da Copa. A bebida teria entrado no local de forma ilegal. A empresa não revelou o nome do funcionário, cujo “contrato foi encerrado”.

Curiosamente, caso de demissão semelhante aconteceu com um brasileiro nesta quarta. Felipe Wilson foi demitido pela Latam por conta de um vídeo em que ele aparece constrangendo mulheres na Rússia. A empresa divulgou uma nota dizendo que repudia a atuação do seu agora ex-funcionário e que tomou as medidas cabíveis, de acordo com seu código de ética e conduta.

Em um trecho do vídeo, ele pede para as russas repetirem a frase: “eu quero dar a b… para vocês”. Em seguida, Felipe aparece sorrindo e gritando “Brasil, Brasil” e um outro homem entra na frente da câmera assobiando.