Seleção chega a Liverpool para amistoso após viagem tranquila de trem

A seleção brasileira já está em Liverpool. A delegação da equipe dirigida por Tite chegou às 22h20 locais (18h20 em Brasília), após viagem de trem com duração de cerca de 1h40, iniciada nesta sexta-feira em Londres, onde vinha treinando nos últimos dias, no CT do Tottenham.

Neste domingo, a equipe de Tite faz no Anfield Road, com a Croácia, o penúltimo amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Neymar ficará no banco de reservas, devendo entrar na etapa final da partida.

A viagem, em dois vagões reservados para os jogadores e membros da comissão técnica, foi tranquila. A chegada, em uma estação distante do centro da cidade, também foi sem incidentes. O trem alcança velocidade de 200 km/h, em uma ferrovia em excelentes condições de uso.

Durante o percurso, alguns atletas jogaram pôquer, liderados por Neymar. Outros se dedicaram à leitura e vários membros da delegação publicaram fotos e vídeos em redes sociais.

Neste sábado, a seleção faz no gramado do Anfield Road o último treino antes do amistoso. Tite deve confirmar o time titular com Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro e Fernandinho; Paulinho, Willian e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus.