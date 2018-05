Seleção brasileira recebe visita de Zagallo e cartolas da CBF em Teresópolis

A seleção brasileira recebeu a visita do tetracampeão Zagallo nesta quinta-feira. Campeão mundial como jogador nas Copas de 1958 e 1962, como técnico em 1970 e como auxiliar em 1994, ele chegou à Granja Comary pela manhã e seguia reunido com atletas e comissão técnica no início da tarde.

Aos 86 anos, o “velho lobo”, como é conhecido, mantém o tradicional otimismo quando o assunto é a seleção brasileira. Zagallo se disse satisfeito com o trabalho conduzido pelo técnico Tite e se mostrou esperançoso com a conquista do hexacampeonato, na Rússia.

“Depois que ele assumiu o cargo deu novas esperanças. E isso dá esperança de chegar ao título”, disse Zagallo, na chegada à Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

O elenco do Brasil também recebe nesta quinta-feira a visita de dois de seus cartolas. O atual presidente da CBF, coronel Antônio Carlos Nunes, e o presidente eleito para o quadriênio que inicia em abril do ano que vem, Rogério Caboclo, chegaram de helicóptero ao CT da seleção. Nunes voltará ao Rio ainda nesta quinta, e Caboclo seguirá com o grupo pelo menos até sexta-feira.