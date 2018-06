Seleção tem três jogadores pendurados para a sequência da Copa

O Brasil já tem três jogadores pendurados até as quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. O volante Casemiro, o meia Philippe Coutinho e o atacante Neymar receberam cartão amarelo e, se forem advertidos novamente, a partir do duelo contra a Sérvia nesta quarta-feira, em Moscou, estarão fora do jogo seguinte.

O regulamento da Copa do Mundo determina que os cartões sejam zerados após as quartas de final. Ou seja: até lá, quem acumular duas advertências estará automaticamente suspenso. Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Casemiro levou cartão amarelo contra a Suíça. Tite, preocupado que ele recebesse um cartão vermelho, o tirou do jogo. Nesta sexta-feira, Casemiro mostrou-se mais comedido, preferindo não arriscar lances em que pudesse ser penalizado.

Philippe Coutinho e Neymar foram advertidos nesta sexta-feira. O atacante após a marcação de uma falta que ele julgou receber e reagiu atirando a bola no chão com força. O meia recebeu o cartão amarelo logo depois, por reclamação.

SITUAÇÃO NO GRUPO

Após a vitória da Suíça sobre a Sérvia por 2 a 1, nesta sexta-feira, as chances de classificação do time brasileiro para as oitavas de final aumentaram bastante. O time depende apenas de suas forças para avançar. Um empate é o suficiente. Mas, se tropeçar diante dos sérvios na última rodada, dependerá do confronto entre Suíça e Costa Rica e a classificação pode ocorrer pelo número de cartões.