Seleção brasileira blinda Neymar para proteger astro das críticas durante a Copa

Criticado pelo excesso de individualismo, que o torna alvo preferencial de faltas dos adversários, e frequentemente demonstrando irritação com o árbitro – o que lhe rendeu um cartão amarelo na partida diante da Costa Rica de graça -, Neymar passou a contar com uma blindagem vinda de colegas de equipe e do próprio técnico Tite. Após a partida da última sexta-feira, todos os jogadores do time que deram entrevistas fizeram questão de defender o atacante, que desabou a chorar no gramado após a vitória por 2 a 0 sobre os costarriquenhos.

O discurso mais incisivo veio do zagueiro Thiago Silva. Em 2014, o defensor protagonizou uma das cenas mais marcantes – para muitos, negativamente – ao chorar momentos antes da disputa por pênaltis contra o Chile, em partida válida pelas oitavas de final daquela Copa do Mundo. Na ocasião, ele era o capitão da seleção, assim como foi na última sexta-feira.

Colega de Neymar no Paris Saint-Germain, Thiago Silva diz ver “excesso” nas críticas ao jogador e defendeu o desabafo do companheiro de seleção. “Você sofre junto, como se ele fosse como um irmão seu. Tenho o Neymar como um irmão mais novo, procuro cuidar dele dando conselhos. É um menino especial”, afirmou o zagueiro.

Autor de dois dos três gols marcados pelo Brasil até agora na Copa do Mundo, o meia Philippe Coutinho também saiu em defesa do colega de seleção. “Ele teve uma lesão difícil. A alegria de contar com Neymar em campo nos contagia. Ficamos felizes por tê-lo ao nosso lado jogando”, disse Coutinho. O atacante Gabriel Jesus foi além. Ele e Neymar fizeram dupla perfeita na Olimpíada do Rio. Chamou o craque de “ídolo” e pediu confiança nele. “Sou um menino e ele é um garoto alegre e contente. Temos de dar valor aos nossos ídolos, confiar e acreditar até o último minuto”.

O técnico Tite, por sua vez, repetiu o discurso de que é “desumano” colocar muita pressão em Neymar. Segundo o treinador, as responsabilidades precisam sempre ser divididas. “Toda a individualidade aparece se o conjunto estiver forte. É desumano colocar a responsabilidade em um atleta apenas”, ponderou o treinador.

O atacante Douglas Costa, que deu a assistência para o gol de Neymar, concorda com o técnico. “A gente divide todo o peso. Neymar faz a diferença, é o nosso craque, mas dividimos isso. Não é fácil carregar todo o peso. Me sinto lisonjeado pelo gol do Neymar, pois expressa tudo o que estamos sentindo”.