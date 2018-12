Sede Náutica define último campeão

A Sede Náutica do Rio Branco tem neste sábado a definição do último campeão da Copa Mag Sac. Jr. Duarte Imobiliária e Alumaquinas/Pakmatic decidirão, às 16 horas, o troféu da categoria Jovens.

Nas semifinais, o Jr. Duarte Imobiliária venceu o L&L Express/Bar Rio Branco por 2 a 1, enquanto o Alumaquinas/Pakmatic derrotou o Viação Lima & Silva/DM Treinamento Funcional por 4 a 2.

As equipes já pintavam como postulantes ao título desde a primeira etapa da competição, quando o Alumaquinas/Pakmatic ficou em primeiro lugar, com o Jr. Duarte Imobiliária em terceiro. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Por conta desse desempenho, ambas tiveram a vantagem do empate nas quartas de final, o que veio a calhar para o Jr. Duarte Imobiliária. O time empatou em 2 a 2 com o Shopping Via Direta/Tapeçaria Americana e avançou às semifinais por conta da colocação na fase classificatória.

Também nas quartas, o Alumaquinas/Pakmatic bateu o Viel Seguros/Trevilub por 5 a 4. A equipe tem a melhor campanha do torneio.

Campeões

A Copa Mag Sac contou com outras duas categorias: Intermediária e Sênior. Em ambas, a disputa já chegou ao fim. Os campeões foram Spazio Beach B/Bar do Brajeon, na Intermediária, e Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Elétricas, na Sênior.