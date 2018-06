‘Se tinha algum momento para tropeçar, era agora’, diz Alisson após estreia

O goleiro Alisson, da seleção brasileira, buscou ser otimista na noite deste domingo para comentar o empate por 1 a 1 da equipe com a Suíça, em Rostov, na estreia da Copa do Mundo. O jogador da Roma afirmou que o tropeço, apesar de ser decepcionante, veio na hora certa, por se tratar da fase de grupos, momento do torneio em que ainda não há jogos eliminatórios.

“Se tinha algum momento para acontecer um tropeço desse tipo era hoje, na estreia. Todo nervosismo fica mais alto. Agora a gente consegue encarar as coisas com mais naturalidade. Sabemos o rendimento dentro de campo e defensivamente não demos chance para o adversário”, afirmou o goleiro, um dos estreantes da seleção em Copas do Mundo. “Só ficou um gostinho ruim porque poderia ter sido uma vitória”, completou.

Segundo as estatísticas da Fifa, a Suíça só chutou na direção do gol duas vezes, ambas no segundo tempo. Alisson citou esse baixo número de finalizações para exemplificar que o Brasil teve boa atuação e que o empate não pode ser tão criticado. “O adversário tem qualidade, sabe lidar bem com a bola. Mas temos de trabalhar em cima disso também”, afirmou.

O goleiro evitou se alongar nas críticas ao árbitro Cesar Ramos por não marcar falta de Zuber em Miranda no lance do gol suíço, marcado no segundo tempo, porém avaliou que a infração existiu. “O empurrão tirou totalmente o Miranda da jogada. Eu não tinha muito o que fazer. A bola foi muito bem cruzada. Não dava tempo sair do gol, não”, disse o jogador.

Alisson reconheceu que o empate logo na estreia faz a equipe viver um ambiente de maior cobrança para o próximo jogo. Na sexta-feira, em São Petersburgo, o Brasil enfrenta a Costa Rica, que na primeira rodada perdeu por 1 a 0 para a Sérvia, na cidade de Samara.