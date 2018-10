Schalke empata com o RB Leipzig e segue colado na zona de rebaixamento do Alemão

O Schalke 04 visitou o RB Leipzig neste domingo e não conseguiu voltar a vencer pelo Campeonato Alemão. Em baixa neste início de temporada, a equipe de Gelsenkirchen não passou de um empate sem gols diante do adversário e seguiu perigosamente próxima à zona de rebaixamento da competição.

Com o empate, o Schalke soma apenas sete pontos em nove rodadas do Alemão, com duas vitórias, um empate e seis derrotas. A equipe está somente um ponto acima do Hannover, que hoje disputaria o playoff contra o rebaixamento. Por outro lado, o Leipzig perdeu a chance de encostar nos líderes. Parou nos 16 pontos, em quinto, na zona de classificação para a Liga Europa.

Depois de três partidas sem vitória na temporada, o Schalke vai tentar a recuperação contra o Colônia na próxima quarta-feira, fora de casa, pela Copa da Alemanha. Pela mesma competição, e no mesmo dia, o Leipzig recebe o Hoffenheim.

Na outra partida do dia já encerrada pelo Alemão, o Nuremberg recebeu o Eintracht Frankfurt e também ficou no empate, por 1 a 1. O resultado levou os donos da casa a nove pontos, em 13.º. Já o Frankfurt também perdeu a chance de se aproximar das primeiras posições. Parou nos 14 pontos, em sétimo, fora da zona de classificação para os torneios continentais.