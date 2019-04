Scarpa é liberado após morte de avó e desfalca Palmeiras

O meia Gustavo Scarpa não vai defender o Palmeiras nesta terça-feira, em Buenos Aires, na partida contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores. O jogador foi liberado pelo clube para retornar ao Brasil para acompanhar a família e participar do funeral da avó, que faleceu na manhã desta segunda.

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

Scarpa não participou do treino do time na tarde desta segunda-feira, no CT do Boca Juniors. O meia soube da notícia antes da atividade e pediu à comissão técnica para ser liberado. O elenco realizou na véspera da partida um trabalho tático fechado, mas com a presença do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez e do lateral-esquerdo Victor Luís, que se recuperam de lesões.

Possível titular no jogo, Scarpa deve dar lugar a Felipe Pires. O técnico Luiz Felipe Scolari deve armar a formação titular com: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena (Gustavo Gómez) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Moisés); Felipe Pires, Dudu e Deyverson (Borja).

A partida na Argentina terá início às 19h15 (de Brasília) desta terça-feira. O Palmeiras defende o aproveitamento de 100% nas primeiras rodadas do Grupo F da Libertadores ao ter vencido Junior Barranquilla, na Colômbia, e Melgar, do Peru, em São Paulo.