Scarpa e Goulart superam centroavantes e comandam artilharia do Palmeiras

Com um elenco cheio opções, o Palmeiras tem até agora em 2019 dois líderes inesperados na lista de artilheiros da temporada. O meia Gustavo Scarpa e o atacante Ricardo Goulart não têm o perfil de camisa 9 nem atuam diretamente no ataque, porém têm se garantido como goleadores da equipe. Até agora, cada um deles marcou quatro vezes.

Scarpa tem sido posicionado pelo técnico Luiz Felipe Scolari como um ponta pelo lado direito. Como meia centralizado do time está Ricardo Goulart, em função idêntica à desempenhada no Guangzhou Evergrande, da China, onde marcou 103 gols em 157 jogos. Felipão foi o técnico da equipe durante parte da passagem do jogador pelo futebol asiático.

No Palmeiras de 2019, os dois têm se destacado como goleadores. Com Borja e Deyverson em temporada irregular, Scarpa e Goulart assumiram a função de marcar gols. “O grupo é muito qualificado. Estou muito feliz de estar marcando os gols e, com a ajuda de meus companheiros, está fluindo. Quase todos os nossos atletas estão marcando gols”, disse Goulart.

Neste ano, 13 jogadores diferentes já marcaram gols. O último nome a entrar para esse grupo foi Arthur Cabral. Os artilheiros Scarpa e Goulart anotaram na terça-feira na vitória por 5 a 0 do time sobre o Novorizontino, no Pacaembu, que rendeu a classificação para a semifinal do Estadual.

“Espero que possamos chegar na final com esse elenco e conquistar o título. Para mim, representa muita coisa, porque estou voltando ao Brasil depois de quatro anos na China e estar chegando a esses números é muito gratificante”, comentou Ricardo Goulart.