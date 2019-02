Scarpa e Borja não treinam; Goulart é inscrito no Paulistão

O técnico Luiz Felipe Scolari ganhou duas preocupações no Palmeiras nesta quarta-feira. O meia Gustavo Scarpa e o atacante Borja ficaram fora do treino desta tarde e viraram dúvida para o jogo contra a Ferroviária, em Araraquara, no domingo, pela sétima rodada do Paulistão.

A dupla ficou afastada da atividade em razão de pancadas sofridas na vitória sobre o Bragantino por 2 a 0, na segunda, também pelo Estadual. De acordo com o médico do clube, Gustavo Magliocca, Scarpa sofreu uma entorse no tornozelo devido à pancada naquele jogo. Borja, por sua vez, teve o joelho direito atingido por um adversário. Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras

“Começando a sétima semana de trabalho, o Palmeiras vem mantendo uma média pequena de baixas. O que preocupa o Núcleo de Saúde e Performance são os traumas, as pancadas sofridas nos jogos. Neste último, o Scarpa sofreu uma entrada dura e gerou uma entorse no tornozelo e não conseguiu treinar na terça, nem hoje (quarta). Vamos reavaliá-lo na quinta (14) para ver como ele vai evoluir”, avisou o médico.

Borja também será reavaliado nesta quinta. “Ele se reapresentou com a região [joelho] bem inchada e, assim, preferimos deixá-los em um trabalho à parte. Eles evoluindo ao longo da semana, vão trabalhar normalmente com os companheiros”, declarou Magliocca.

O grupo voltará aos trabalhos nesta quinta-feira, com atividades em dois períodos, às 10 horas e às 16h30. Os dois treinos na Academia de Futebol serão fechados à imprensa, como vem sendo costume no clube desde o ano passado.

INSCRIÇÃO – A boa notícia para a torcida palmeirense foi a confirmação da inscrição do meia Ricardo Goulart no Paulistão. Ele será o 26º jogador do clube no Estadual. O reforço era o principal cotado para ficar com a última vaga na equipe na competição, mas Felipão vinha fazendo suspense nos últimos dias sobre quem seria o escolhido.

Arthur Cabral, outro reforço do clube para a temporada 2019, era o principal concorrente de Goulart para ficar com a vaga. O treinador sugerira até que deixaria a escolha para a última hora, o que seria o dia 1º de março, último dia para fazer inscrições no Paulistão.

Felipão estava esperando para confirmar o meia na competição porque queria ver o jogador em ação após passar por uma cirurgia no joelho direito realizada em outubro. E o meia ganhou chances de mostrar serviço em treinos com bola nos últimos dias.