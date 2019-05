Scarpa diz que Palmeiras já superou empate com o CSA

O Palmeiras ganhou os dois jogos que fez em casa pelo Brasileirão, contra Fortaleza e Internacional, mas acabou derrapando contra o CSA, quando ficou no empate por 1 a 1, em Cuiabá, na rodada passada. O meia Gustavo Scarpa analisa a campanha da equipe até aqui na competição e reforça que o elenco não tem tempo para ficar lamentando pontos perdidos.

“A gente gostaria de ter conseguido três vitórias, né? A gente empatou com o CSA fora de casa, mas não tem tempo para lamentar. É continuar nesse ritmo”, diz o meia.

Na partida contra o Internacional, o Palmeiras mostrou força para atacar e defender com a mesma qualidade. No começo do jogo, a equipe pressionou muito até abrir o placar. Já na segunda etapa, o Inter até tentou reagir, mas quase não conseguiu assustar o goleiro Weverton. “O Felipão consegue orientar a gente, colocar uma postura ofensiva e a gente mudar de acordo com o que o adversário está jogando”, afirma o jogador.

Ele também destaca a liberdade que vem ganhando no setor ofensivo, novamente destacando a participação fundamental do treinador. “O Felipão me dá liberdade para me movimentar. Ele também sabe da minha predisposição em atuar em qualquer posição do meio-campo. É ele quem decide.”

Apesar da concorrência de nomes como Ricardo Goulart, Deyverson, Borja e Dudu, Gustavo Scarpa é o artilheiro do Palmeiras nesta temporada, com seis gols marcados: três pelo Paulistão e três pela Copa Libertadores.