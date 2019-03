Sasha admite mau desempenho do Santos em Ribeirão: ‘Merecemos a derrota’

O atacante Sasha admitiu o mau futebol apresentado pelo Santos nesta quarta-feira, em Ribeirão Preto, na goleada por 4 a 0 sofrida para o Botafogo. “Independentemente do time que entra em campo, a gente tem que mostrar o nosso valor, dar o melhor. A falta de entrosamento atrapalha, mas a gente tinha que sobressair na vontade.”

O jogador reconheceu a superioridade do adversário e aproveitou para tentar motivar o grupo para o primeiro jogo das quartas de final, diante do Red Bull Brasil, no fim de semana.

“Agora, é ver o que erramos. Merecemos a derrota, mas é erguer a cabeça porque no fim de semana já temos um jogo importante. Temos de melhorar para buscar o resultado”, afirmou o atleta.

O Santos terminou na segunda posição do Grupo A, com 23 pontos, quatro atrás do Red Bull Brasil, dono da melhor campanha da primeira fase. O time do técnico Jorge Sampaoli venceu sete jogos, empatou dois e perdeu três vezes. O ataque marcou 19 gols, mas a defesa foi vazada em 13 oportunidades.