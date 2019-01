Sarri autoriza Hazard a deixar o Chelsea: ‘Se ele quiser ir embora, tem de ir’

A saída do meia belga Eden Hazard do Chelsea parece cada vez mais próxima. O novo capítulo para esta novela, que já dura alguns meses, foi dado pelo técnico do clube inglês, o italiano Maurizio Sarri, que “autorizou” o jogador a deixar Stamford Bridge na hora que quiser.

“Eden (Hazard) está com 28 anos. Se ele quiser ir embora, eu acho que ele tem de ir. Claro, eu espero o oposto, eu espero que ele permaneça aqui. Ele tem potencial para ser o melhor jogador na Europa nesse momento”, falou Sarri, em entrevista coletiva antes da partida contra o Bournemouth, nesta quarta-feira, fora de casa, pela 24.ª rodada do Campeonato Inglês.

No Chelsea desde 2012 e com contrato até junho do ano que vem, Hazard tem sido especulado para reforçar o Real Madrid, que perdeu o astro português Cristiano Ronaldo no final da última temporada. O problema para o jogador é que a janela de transferências do inverno europeu se encerra nesta quinta-feira e o tempo parece ser curto para uma negociação agora.

Hazard foi um dos mais importantes jogadores da Bélgica na histórica campanha da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, que rendeu o terceiro lugar – perdeu para a campeã França nas semifinais.