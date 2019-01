Sarri aconselha Fàbregas a deixar Chelsea e acertar com o Monaco

A iminente saída de Fàbregas para o Monaco ganhou um apoiador no Chelsea. Nesta segunda-feira, na véspera do duelo com o Tottenham pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, o técnico Maurizio Sarri surpreendeu ao aconselhar o meia espanhol a aceitar a proposta do clube monegasco e deixar o time londrino.

“Posso apenas dar minha opinião, não sei qual será a decisão do clube. Mas, na minha opinião, ele precisa sair”, declarou. “Sabemos muito bem a situação e, no clube, a renovação com jogadores com mais de 30 anos é por uma temporada, normalmente. Ele tem uma proposta por duas temporadas e não quero um jogador importante, como o Fàbregas, infeliz”, justificou.

Fàbregas atuou na vitória de sábado sobre o Nottingham Forest, pela Copa da Inglaterra, e deixou o campo em lágrimas, parecendo se despedir da torcida. A negociação que era dada como certa, no entanto, teria esbarrado em um entrave financeiro entre o Monaco e o Chelsea.

Sarri explicou que o meio-campista espanhol não deve encarar o Tottenham, na casa do adversário, mas negou que a ausência tenha relação com a negociação. Segundo o treinador, o espanhol sofre com um problema muscular.

“Não sei se ele estará disponível para jogar amanhã porque, na última partida, teve cãibras na panturrilha, então deve precisar descansar. Ontem, teve um dia livre por causa da lesão. Mas não sei”, informou.