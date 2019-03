São Paulo x Palmeiras abre semi no sábado; outro finalista sairá em uma 2ª feira

Palmeiras e São Paulo vão abrir as semifinais do Campeonato Paulista neste sábado, às 18 horas, no estádio do Morumbi, na capital. No domingo, no outro duelo desta fase, o clássico entre Corinthians e Santos será disputado na Arena Corinthians, às 16 horas.

Os jogos de volta estão marcados para a semana seguinte. No dia 7 de abril, um domingo, o Palmeiras receberá o São Paulo no estádio Allianz Parque, às 16 horas. A grande novidade foi a definição do segundo jogo entre Santos e Corinthians, que foi marcado para o dia 8, uma segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Pacaembu.

As datas e horários foram divulgados nesta quinta-feira em uma reunião na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo, com a presença dos representantes de três dos quatro semifinalistas. Rompido com a federação, o Palmeiras não enviou nenhum dirigente ao evento.

A abertura das semifinais neste sábado já era esperada. O time do técnico Luiz Felipe Scolari jogará nesta terça-feira na Argentina contra o San Lorenzo, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com isso, precisará de tempo maior para se preparar para a viagem. O São Paulo disputa apenas o Paulistão neste momento.

A definição do segundo jogo entre Santos e Corinthians para a noite de segunda-feira, dia 8, foi uma surpresa. A data procura contemplar as necessidades do time santista, que tem um compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil no próximo dia 4, uma quinta, em Goiânia, diante do Atlético Goianiense.

O Corinthians enfrenta o Ceará pela mesma fase do torneio, mas o seu duelo, pela rodada de volta, será na próxima quarta, em São Paulo. Na ida, em Fortaleza, há duas semanas, venceu por 3 a 1.