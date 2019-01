São Paulo x Guarani terá torcida única na semifinal da Copa São Paulo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira que a partida entre São Paulo e Guarani, às 19h15 de terça, em Araraquara, contará apenas com a torcida são-paulina no estádio, por uma questão de segurança.

“A Federação Paulista de Futebol informa que, conforme a recomendação do Ministério Público Estadual e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a partida entre São Paulo e Guarani, válida pela semifinal da Copa São Paulo, nesta terça-feira, em Araraquara, será disputada com torcida única da equipe com melhor campanha até esta fase da competição, o São Paulo”, diz o comunicado, enviado pela FPF.

O critério adotado pela Federação Paulista para que a torcida do São Paulo vá ao estádio, e não a do Guarani, é que o time tricolor possui melhor campanha no torneio. Os dois clubes somam 17 pontos na competição, mas os são-paulinos aparecem com 16 gols de saldo, contra 14 da equipe de Campinas.

Quem vencer o duelo vai encarar o ganhador de Corinthians x Vasco. Caso o clube paulista avance, a decisão, no dia 25 de janeiro, também terá em torcida única.