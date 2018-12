São Paulo vai até Chapecó e fica na torcida por rival para ficar em quarto lugar

O São Paulo joga contra a Chapecoense neste domingo, às 17 horas, na Arena Condá, Chapecó (SC), pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da vaga no G-4, que colocaria o time direto na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Para alcançar o objetivo, o time tricolor precisa ganhar e torcer para que o Grêmio não derrote o Corinthians, em Porto Alegre, ou empatar e torcer por derrota do rival gaúcho. Os dois clubes possuem 63 pontos, mas o do Rio Grande do Sul ocupa o quarto lugar atualmente por ter uma vitória a mais (17 contra 16).

O técnico André Jardine deve mexer na equipe em relação à última partida. A principal novidade será a ausência do volante Jucilei, que não deve ser relacionado por causa de problemas particulares. Hudson, recuperado de fadiga muscular, fica com a vaga. O zagueiro equatoriano Arboleda, fora do treinamento da última quarta-feira devido a uma forte gripe, está recuperado e vai a campo no Sul.

Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve dar lugar a Edimar na lateral esquerda. O time também não terá o atacante equatoriano Rojas, o lateral-direito Bruno Peres, o volante Luan, o centroavante colombiano Tréllez e o uruguaio Gonzalo Carneiro, todos no departamento médico.