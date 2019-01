São Paulo treina sem Hernanes entre os titulares; Nenê pode jogar

O São Paulo pode ter um desfalque importante logo em sua estreia no Campeonato Paulista, neste sábado, contra o Mirassol, às 19h30, no Pacaembu. O meia Hernanes não treinou entre os titulares nesta quarta-feira, quando o técnico André Jardine esboçou a equipe com Nenê no 11 inicial.

Mas a mudança não tem a ver com opção técnica ou tática do treinador. O problema é que o “Profeta” ainda não aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o sistema que regulariza as inscrições de jogadores no futebol brasileiro.

Tudo por conta da espera pela chegada do ITC (sigla em inglês para “certificado de transferência internacional”) referente à transação com o Hebei Fortune, da China, de quem o São Paulo o comprou no fim de dezembro. É com tal documento que o atleta pode ser regularizado junto à CBF e também para a disputa do Campeonato Paulista.

O goleiro Tiago Volpi, também trazido de fora – ele estava no Querétaro, do México -, vive a mesma situação. Se não puder ficar à disposição de Jardine neste fim de semana, o reserva Jean será a escolha natural para a partida de sábado.

Assim, o São Paulo deverá ir a campo escalado com: Jean (Tiago Volpi); Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê (Hernanes); Helinho, Pablo e Everton.

MUDANÇA NA PROGRAMAÇÃO – Na volta aos trabalhos após a passagem pelos Estados Unidos, onde disputou o torneio amistoso Florida Cup, o São Paulo treinou em dois períodos nesta quarta. A atividade da tarde seria toda aberta para a imprensa, mas o clube mudou os planos e os jornalistas só puderam acompanhar parte dos trabalhos.

Em um campo, o auxiliar Sandro Forner fazia um trabalho específico com a defesa, praticamente confirmando os titulares do zaga e das laterais. Em outro, Jardine orientava a equipe em jogadas de triangulação e profundidade, que deveriam ser completadas com uma finalização a gol.