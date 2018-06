São Paulo treina com Nenê e Bruno Alves; Hudson ainda é dúvida para sábado

Os reservas do São Paulo foram a campo nesta quarta-feira no CT da Barra Funda, na capital paulista, para iniciarem a preparação do grupo para o duelo contra o Atlético Paranaense, neste sábado, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última terça, o time empatou sem gols contra o Internacional em casa, no estádio do Morumbi.

Nenê e Bruno Alves, que cumpriram suspensão no duelo contra os gaúchos, trabalharam normalmente e voltam a ficar à disposição do técnico uruguaio Diego Aguirre.

Quem continua como dúvida é o volante Hudson. Fora do jogo contra o Internacional por causa de uma contratura muscular na coxa direita, ele ainda é dúvida. Nesta quarta-feira começou a transição do Reffis para o campo, participando de atividades com bola com limitações.

Quem não participou do treino desta quarta-feira foi o meia Valdívia. Desfalque contra o Internacional por questões contratuais de seu empréstimo à equipe tricolor, ele recebeu uma proposta de um time da Ásia e foi liberado pela diretoria para estudar a possibilidade de sair. Não será relacionado para o jogo em Curitiba.

Os titulares no empate da última terça-feira fizeram exercícios regenerativos no Reffis. Para minimizar o desgaste dos atletas, a comissão técnica decidiu cancelar o treino de quinta-feira para os jogadores descansarem. Os trabalhos retornam nesta sexta, véspera do jogo em Curitiba.