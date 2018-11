São Paulo tem acordo para empréstimo de lateral-direito da Ponte Preta

O São Paulo já tem tudo acertado com o lateral-direito Igor Vinícius, da Ponte Preta, para contratá-lo por empréstimo de um ano com opção de compra ao final do período. O jogador de 21 anos seria o primeiro reforço do clube para a temporada de 2019. O anúncio oficial ainda não saiu por mera formalidade, já que o acordo está apalavrado, mas não assinado.

Revelado nas categorias de base do Santos, Igor Vinícius jogou o Campeonato Paulista deste ano pelo Ituano. Depois, foi a Campinas (SP) para defender a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. Passou a maior parte da campanha como titular, mas perdeu espaço nas últimas rodadas, quando foi para a reserva.

No São Paulo, ele chegaria para uma posição carente do elenco, que conta apenas com um jogador de ofício atualmente: Bruno Peres. Na última segunda-feira, por exemplo, como Peres não esteve à disposição de André Jardine para a partida contra o Sport devido a uma lesão, o treinador teve de improvisar o volante Araruna na função, algo que o antecessor dele no cargo, o uruguaio Diego Aguirre, precisou fazer com frequência também nas partidas em que o titular se ausentava.

Depois de empatar em 0 a 0 contra o Sport no estádio do Morumbi, na capital paulista, o São Paulo jogará pela última vez no ano neste domingo, quando visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Quinto colocado com 63 pontos, o time disputa com o Grêmio, que tem a mesma pontuação mas uma vitória a mais (17 a 16), uma posição dentro do G-4, o que garante vaga direta para a fase de grupo da próxima Copa Libertadores.