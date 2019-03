São Paulo sofre, mas arranca empate e se classifica

O São Paulo enfrentou dificuldades, mas chegou às quartas de final do Campeonato Paulista. O time só empatou por 1 a 1 com o São Caetano, nesta quarta-feira, no Anacleto Campanella, e se classificou como segundo colocado do Grupo D. A equipe do Morumbi foi favorecida pelo empate do Oeste com o Mirassol. Já o São Caetano está rebaixado para a Série A2 do Estadual.

O adversário do São Paulo na próxima fase será o Ituano, com o primeiro jogo com mando tricolor – as datas e horários serão definidos pelo Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira. O time teve atuação fraca, principalmente no primeiro tempo, e foi salvo pela boa atuação do atacante Antony, autor do gol, na etapa final. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

O técnico interino Vagner Mancini apostou no estreante Igor Gomes, que fez sua primeira partida como profissional. Sua missão era substituir Hernanes e Nenê, ambos contundidos, como articulador das jogadas de ataque. Ele mostrou mobilidade e boa movimentação, mas sumiu na etapa final e acabou substituído.

Foi uma partida fraca tecnicamente, mais brigada do que jogada com a bola no chão. Reflexo do momento tenso dos dois rivais. O time do ABC acabou com a segunda pior campanha do torneio, o que selou seu rebaixamento, e o São Paulo chegou à ultima rodada da fase de grupos como único grande com risco de ficar fora da fase final.

O São Caetano tinha uma estratégia clara: atacar pela esquerda com velocidade. A melhor chance aconteceu aos 24 minutos. Após tabelinha, Bruno Mezenga fez o pivô para Esley, que saiu cara a cara com Tiago Volpi e parou em grande defesa do goleiro tricolor.

Alguns fatores levaram o time da casa às oportunidades claras. O primeiro foi a troca rápida de passes que envolvia a defesa. O segundo, as falhas de posicionamento dos zagueiros. Sem Arboleda, seu melhor zagueiro na temporada, o São Paulo se mostrou vulnerável com Bruno Alves e Anderson Martins. Também pesou o lado emocional: o time se mostrou nervoso com as dificuldades da partida.

Em um jogo que valia a vida no Paulistão, diante de um adversário que lutava contra o rebaixamento, o São Paulo voltou a jogar mal também no ataque: Pablo e Carneiro ficaram presos na marcação. A melhor chance foi uma bola parada, que passou em frente à área.

O time melhorou sensivelmente no segundo tempo graças às jogadas individuais de Antony, que finalmente começou a jogar, e a substituição de Carneiro por Everton Felipe. Aos 13 minutos, o meia contratado do Sport, que ainda não conseguiu se firmar, finalizou bem, mas Luiz Daniel defendeu.

Grande jogador da segunda etapa, Antony conseguiu abrir o placar em uma jogada toda sua. Ele dominou pela direita e chutou colocado para fazer um belo gol, com desvio da zaga. Como era previsto, o gol tranquilizou o São Paulo, que conseguiu trocar três passes sem falhas. O time chegou com perigo em jogadas pelo lado, mas não finalizou bem.

Desorganizado taticamente, o São Caetano conseguiu o empate em uma jogada isolada, um belo chute de Pablo de fora da área. Animado com o gol e a remota possibilidade de se salvar, o time apostou na bola aérea. O São Paulo terminou o jogo pressionado.

FICHA TÉCNICA:

SÃO CAETANO 1 X 1 SÃO PAULO

SÃO CAETANO – Luiz Daniel; Alex Reinaldo, Salmon, Max e Capa; Esley (Rafael Marques), Vinicius Kiss e Pablo; Vitinho (Diego Rosa), Bruno Mezenga (Hernandes) e Minho. Técnico: Pintado.

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Igor Vinícius (Bruno Peres), Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Hudson e Igor Gomes (Gómez); Antony, Pablo e Carneiro (Everton Felipe). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Antony, aos 24, e Pablo, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS – Max, Hudson, Anderson Martins, Bruno Alves.

PÚBLICO – 3.425 pagantes.

RENDA – R$ 126.380,00.

LOCAL – Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).